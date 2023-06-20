شروط التقديم في وظائف دار الأوبرا.. أبرزها «بيان إنجازات الحياة المهنية»

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز القومي للتنظيم والإدارة، توافر وظائف شاغرة في الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي «دار الأوبرا»، ضمن فئة الوظائف التخصصية والقيادية.

وفي إطار سلسلة الخدمات المقدمة لجمهور المواطنين، تستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف المطلوبة بدار الأوبرا من حيث الشروط والمهارات وكيفية التقديم، على النحو التالي:

الوظائف المطلوبة بدار الأوبرا

الوظائف المتاحة تكون بالمستوى الوظيفي مدير عام، وتشمل الإدارات التالية:

- مدير عام الإدارة العامة لخشبة المسرح.

- مدير عام الإدارة العامة لاكسسوار الفنانين.

- مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني للموسيقى والباليه والأوبرا.

- مدير عام الإدارة العامة للمخازن.

- مدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس الهيئة.

- مدير عام الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفكري.

المستندات المطلوبة للوظائف الأوبرا

وجاءت المستندات المطلوبة للتقدم لوظائف دار الأوبرا على النحو التالي:

- طلب شغل الوظيفة.

- صورة المؤهل.

- بيان حالة معتمد ومختوم من جهة العمل.

- شهادة ببيان الجزاءات.

- أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الحياة الوظيفية.

- بيان مقترحات تطوير الوظيفة.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- عدد 7 صور شخصية 4×6.

تقدم هذه المستندات أصل إضافة إلى 6 نسخ منها.

كيفية التقدم للوظائف

يمكن التقدم لوظائف المركز الثقافي القومي، بمقر لجنة الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمقر الهيئة «دار الأوبرا المصرية» بأرض الأوبرا في الجزيزة بالمبني الإداري.

موعد التقدم للوظائف

ويستمر التقدم لوظائف المركز الثقافي القومي حتى يوم 12-7-2023.