محافظ كفر الشيخ: التعدي على الرقعة الزراعية «خط أحمر» ولا تهاون مع المخالفين

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع أي حالات تعدي عليها «خط أحمر»، ولا تهاون مع أي حالات تعدي بالبناء المخالف من قبل المواطنين، سواء علي أملاك الدولة، أو على الأراضي المنزرعة بالمحاصيل الحقلية، وذلك على نطاق قرى ومدن ومراكز المحافظة.

وشدد المحافظ في بيان له على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية من قبل العاملين بالوحدات المحلية، حتى إزالة 221 حالة تعدٍ على الرقعة الزراعية خلال الشهر الجاري.

رفع كافة الخدمات للمواطنين في ربوع كفر الشيخ

وأوضح اللواء جمال، نور الدين محافظ كفر الشيخ، أنه شدد على ضرورة رفع كافة الخدمات من إنارة، ورصف طرق، وتوصيل كافة الخدمات للمواطنين على مدار اليوم، علاوة على متابعة أي أعطال والعمل على حلها بشكلاً عاجل.

رصف طرق وميادين في كفر الشيخ

وأشار محافظ كفر الشيخ، أن اليوم تم رصف عدد من الطرق والشوارع الداخلية بعدد من مجالس المدن، ورفع كفاءتها لتوفير خدمة أفضل للمواطنين في مدن الرياض، وفوه، وقلين، وهو الأمر الذي يعود على المواطنين بتلك المدن بالنفع، وتسهيل حركة السير بشكل مميز بتلك المناطق.