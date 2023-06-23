وفاة والدة الفنان محمد السعدني.. صلاة الجنازة في مسجد مصطفى محمود اليوم

أعلن الفنان محمد السعدني، وفاة والدته اليوم الجمعة، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والمقرر أداء صلاة الجنازة عليها عقب أداء صلاة الجمعة من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وفاة والدة محمد السعدني

وكتب الفنان محمد السعدني، المتزوج من ابنة الفنان سيد رجب، عبر حسابه على «فيس بوك»: «بسم الله الرحمن الرحيم، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي، توفيت إلى رحمة الله حبيبتي أمي صباح نورالدين صيادي».

موعد ومكان الجنازة

وأشار إلى أن صلاة الجنازة على والدته الراحلة ستكون بعد صلاة الجمعة في جامع مصطفي محمود بالمهندسين، على أن يوارى جسدها الثرى بمنطقة البساتين في مدافن فكري السعدني بعد جامع الكحلاوي.