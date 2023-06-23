وصول جثمان والدة الفنان محمد السعدني إلى مسجد مصطفى محمود.. (صور)

وصل الفنان محمد السعدني إلى مسجد مصطفى محمود في منطقة المهندسين، منذ قليل، بصحبة جثمان والدته التي توفيت اليوم، تمهيدًا لأداء صلاة الجنازة عليها عقب صلاة الجمعة، ويوارى جثمانها الثرى بمدافن العائلة في منطقة المهندسين.

وفاة والدة محمد السعدني

وساعد محمد السعدني، في حمل الصندوق الخشبي الذي يرقد فيه جثمان والدته، والسير بها إلى باحة المسجد، بمساعدة أصدقائه وأقاربه، قبل لحظات من أداء صلاة الجنازة.

موعد ومكان جنازة والدة محمد السعدني

وأعلن محمد السعدني، عبر حسابه على موقع التواصل فيس بوك اليوم الجمعة، وفاة والدته، حيث كتب قائلًا: «بسم الله الرحمن الرحيم، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي، توفيت إلى رحمة الله حبيبتي أمي صباح نورالدين صيادي».

وتابع بقوله: صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة في جامع مصطفي محمود بالمهندسين برجاء الدعاء لها، والدفنة في البساتين مدافن فكري السعدني بعد جامع الكحلاوي.