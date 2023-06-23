حبس 3 أشخاص حاولوا تهريب مبالغ مالية إلى خارج البلاد

أمرت جهات التحقيق، بحبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بمحاولة تهريب عملات أجنبية خارج البلاد وذلك داخل حقائب خاصة بهم، وأمرت النيابة من ضباط المباحث المختصة بسرعة إنهاء التحريات التكميلية حول الواقعة.

ضبط مبالغ مالية عملات أجنبية مختلفة

البداية تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ من ضبط ثلاثة أشخاص، بحيازتهم مبالغ مالية «عملات أجنبية مختلفة» مخبأة داخل الحقائب الخاصة بهم، وذلك حال إنهاء إجراءات سفرهم على متن رحلات مغادرة من البلاد.

وبمواجهة المتهمين أقروا بملكيتهم للمبالغ المالية المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة الاتجار في العملة في القانون المصري

شرح المحامي أحمد حسن الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن»، إن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني مضيفًا أنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.