تجديد حبس 3 أشخاص وسيدة في اتهامهم بالتنقيب عن الآثار بالخليفة

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس 3 أشخاص وسيدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات في اتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل في منطقة الخليفة، كما استعجل القاضي التقرير الفني للآثار حول مدى أثرية المنزل من عدمه.

بداية البلاغ

وردت معلومات وأكدتها تحريات المباحث مفادها قيام 4 أشخاص بيهم سيدة بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بدائرة قسم شرطة الخليفة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وعثر داخل المنزل على حفرة بعمق 6 أمتار بالإضافة الي أدوات للحفر.

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل المنزل، والأدوات المضبوطة لاستخدامها في عمليات الحفر، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، والتحفظ على المنزل، كما قررت انتداب لجنة من هيئة الآثار لفحص المنزل وبيان اذا كان يحتوي على آثار من عدمه.

العقوبة بموجب القانون

المادة 41 من قانون العقوبات، تتضمن أن كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة إلى 3 سنوات بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه، وفي حالة أنه تمكن من استخراج قطع أثرية تصل العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه.