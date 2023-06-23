تجديد حبس المتهم بسرقة شقة سكنية في حلوان

قرر قاضي معارضات غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس المتهم في قضية سرقة شقة سكنية بمنطقة حلوان بالقاهرة لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم عاطل مقيم بمنطقة حلوان بالقاهرة، له معلومات جنائية، قام بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة المساكن باستخدام أسلوب التسلق، واعترف المتهم بحيازته مشغولات ذهبية قيمتها 200 ألف جنيه من وقائع السرقة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

ضبط المتهم

ورد لقسم شرطة حلوان بمدرية أمن القاهرة، بلاغ من مالك شقة سكنية بدائرة القسم باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية في تمام الساعة الرابعة فجرًا، من داخل الشقة محل سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن من التوصل لمرتكب الواقعة، وتم استهدافه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته المسروقات.

العقوبة القانونية

وحول العقوبة المتوقعة على المتهم بسرقة الشقق السكنية بحلوان أوضح المحامي محمود عبدالله خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة 318 من قانون العقوبات، نصت: «من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317».

وأضاف: «يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا، ولو مع حصول استئنافه».