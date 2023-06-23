إزالة 10 آلاف حالة تعد على الأرضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المحافظة جادة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحماية الأرض الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء المخالف للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين، مؤكداً أنه لن يسمح لأي مواطن بالتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالف بدون تراخيص قانونية من جهات الاختصاص وخاصة أيام الإجازات والأعياد.

رصد أي تعديات مخالفة على الأراضي الزراعية

شدد محافظ الشرقية على وكيل وزارة الزراعة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومديري الإدارات الزراعية بتشكيل لجان دورية على مدار اليوم، وخاصة في أيام إجازة عيد الأضحى لرصد أي تعديات مخالفة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتعامل مع المخالفين بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها في المهد، قبل أن تصبح كتلا خرسانية يصعب التعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أصحابها.

إجمالي التعديات الواقعة على الأرض الزراعية

أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، أن إجمالي التعديات الواقعة على الأرض الزراعية في الفترة من سبتمبر 2018 حتى يونيو 2023 بلغت 9066 تعدي على مساحة 344 فدانا و10 قيراط و 17 سهما أرض زراعية.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن المديرية قامت بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وقوات الأمن بالشرقية وتمكنت من إزالة كافة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية عن تلك الفترة، بالإضافة إلى إزالة 1016 حالة تعدي عن أعوام سابقة ليصل إجمالي ما تم إزالته 10082 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية واقعة على مساحة 487 فدانا و12 قيراطا و20 سهما بجانب رفع الأنقاض الناتجة عن الهدم وإعادة الأرض لطبيعتها الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.