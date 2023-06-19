إزالة 46 حالة تعد على مساحة 7 آلاف متر مباني في الشرقية 

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجه الـ21، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 46 حالة تعد على مساحة 7 ىلاف و 119متر مباني و2 فدان و17 قيراط بنطاق المحافظة.

تنفيذ إزالة 30 حالة تعد على المباني والأراضي

أوضح محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أزالت 30 حالة تعد على مساحة 7 آلاف و119 متر مباني و16 حالة تعد على أراضي زراعية، وأملاك على مساحة 2 فدان و17 قيراط بمراكز ومدن المحافظة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات

أشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكل أشكالها، مشددا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات، وفرض هيبة الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.