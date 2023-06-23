محمد رمضان يكشف عن صور جديدة من كواليس فيلم «ع الزيرو»

كشف الفنان محمد رمضان عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن صور جديدة من كواليس فيلم ع الزيرو.

محمد رمضان: «ع الزيرو» ثقة في الله زلزال سينمائي جديد

ونشر محمد رمضان مجموعة صور وعلق عليها قائلا: ع الزيرو.. فيلم صيف 2023 إنتاج العدل جروب تأليف مدحت العدل إخراج ماندو العدل.. ثقة في الله زلزال سينمائي جديد.

فيلم «ع الزيرو»

فيلم «ع الزيرو» من بطولة محمد رمضان، ونيللي كريم، وتأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل ومن المقرر عرضة في موسم عيد الاضحي.

فيلم هارلي

ومن ناحية أخرى ينافس الفنان محمد رمضان حاليا في دور العرض على فيلم هارلي، الذي حقق به أعلى الإيرادات في شباك التذاكر منذ طرحه في موسم عيد الفطر.