محمد رمضان يواصل تصوير «ع الزيرو» في بولاق.. والجمهور: «تشرف أي مكان»

امتلأ أحد شوارع بولاق بزحام شديد بعد الساعة 3 فجرا من منتصف ليل أول أمس، ولم يعد هناك مكان لقدم، بسبب وجود الفنان محمد رمضان في بولاق، لاستكمال تصوير مشاهده في فيلم «ع الزيرو».

محمد رمضان في بولاق

وظهر محمد رمضان في فيديو مع أهالي بولاق، وحاول الجميع التصوير معه، وتنوعت الفئات التي ظهرت بين الشباب والأطفال وكبار السن، وتوالت التعليقات على محمد رمضان: «يشرف أي مكان»، وعلّق آخر: «أفضل ممثل أفريقي وعربي»، بينما علّق آخر: «ربنا يحرسك ويسترها عليك.. ثقة في الله».

موعد عرض فيلم ع الزيرو

واستقر الفنان محمد رمضان عرض فيلمه الجديد ع الزيرو في شهر يوليو بالسينمات، بعد بدء موسم عيد الأضحى، لحين اسكتمال تصوير باقي المشاهد، حيث يواصل تصوير مشاهده في منطقة بولاق أبو العلا والسبتية.

أبطال فيلم ع الزيرو

فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان، ونيللي كريم، وخالد الصاوي، وجومانا مراد، وشريف دسوقي، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف مدحت العدل، إخراج ماندو العدل وإنتاج جمال العدل.