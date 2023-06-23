14 إجراء حكوميا استعدادا لعيد الأضحى.. منها متابعة عمل المجازر

أنهت وزارة التنمية المحلية، استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ضمن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورفع درجة الاستعداد.

ومن إجراءات «التنمية المحلية» وفق التقرير الصادر عن الوزارة استعدادا لعيد الأضحى المبارك ما يلي:

- إعداد المرافق ومديريات الخدمات بالمحافظات للتعامل مع أي طارئ في إجازة العيد.

- التفاعل الفوري مع مشكلات المواطنين، والالتزام بالمواعيد الصيفية لغلق المحلات والمطاعم والمقاهي.

- فتح المجازر الحكومية لذبح الأضاحي، وحظر ذبح الأضاحي في الشوارع.

- منع إقامة شوادر الخراف والمواشي في الشوارع الرئيسية.

- متابعة عمل المجازر والتأكد من سلامة وجودة اللحوم في المحلات والأسواق.

- التنسيق بين غرفة عمليات الوزارة والمحافظات ومجلس الوزراء لمتابعة الموقف أولا بأول ورصد أي طارئ والتعامل السريع.

- رفع درجة استعداد النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، والمرور على المواقف لعدم استغلال المواطنين والتأكد من تعريفة المواصلات وعدم التلاعب بشأنها.

تجهيز المرافق

- متابعة عمل مرافق المياه والصرف الصحي واستعداد المستشفيات والوحدات الصحية والأطقم الطبية وخدمة الإسعاف.

- متابعة استعداد الساحات والميادين لصلاة عيد الأضحى ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع.

- استمرار فتح المعارض والشوادر والمنافذ لبيع السلع الغذائية بجودة عالية وسعر مناسب.

منع التعديات

- رصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية بالتبوير أو البناء وإزالة المخالفات على الفور.

- التشديد على رفع القمامة أولا بأول من الشوارع والتخلص من مخلفات الذبائح.

- متابعة استعداد الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين ومراجعة المراسي والعائمات.

- تلقي أي شكاوى من المواطنين خلال عيد الأضحى عن طريق مبادرة صوتك مسموع.