عرض متهم بحيازة أقراص مخدرة بالقاهرة على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة عرض متهم بحيازة أقراص مخدرة في نطاق قسم شرطة السيدة زينب على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات من عدمه، كما استعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

أثناء قيام قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السيدة زينب بتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم الشرطة تم الاشتباه في أحد الأشخاص، وعقب ضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الأقراص المخدرة، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بغرض التعاطي، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.

العقوبة القانونية

حيازة الأقراص المخدرة في قانون العقوبات حددت المادة 39 العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه في أي مكان وعثر بحوزته على أقراص مخدرة أو ضبط وهو يتعاطى تلك الأقراص.