عرض المتهم بدهس رضيع أثناء لهوه أمام منزله بالخليفة على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة، عرض قائد السيارة المتهم بدهس رضيع أثناء لهوه أمام منزله في الخليفة، على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن المخدرات، لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه، كما استعجلت النيابة العامة تحريات المباحث بشأن الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة تفريغ كاميرات المراقبة في منطقة الواقعة لبيان إذا كانت توجد شبهة عمد أم قتل خطأ.

بداية البلاغ

تلقي مأمور قسم شرطة الخليفة، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع رضيع دهسا أمام منزله بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبيّن العثور على جثة رضيع يدعى «يوسف السيد»، يبلغ من العمر عامين، وبالفحص تبيّن أنّه مهشم الرأس تماما.

التحريات

وكشفت التحريات، عن أنّ الرضيع أثناء لهوه أمام منزله بدائرة قسم الشرطة، دهسته سيارة أثناء رجوع قائدها للخلف، وأوضحت التحريات أنّ قائد السيارة لم يشاهد الرضيع في مرآة السيارة، ما جعله يدهسه دون قصد، وجرى التحفظ على قائد السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.