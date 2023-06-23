أمير كرارة يطرح الأغنية الدعائية لفيلم البعبع (فيديو)

طرح الفنان أمير كرارة، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الأغنية الدعائية لفيلم البعبع، والتي تحمل اسم «لفينا الدنيا».

ونشر أمير كرارة، الأغنية وعلق عليها قائلا: «البعبع وساعة القول لازم تقول عنه! أغنية لفينا الدنيا بصوت رضا البحراوي ومسلم من فيلم البعبع بجميع دور العرض في عيد الأضحى».

أبطال فيلم البعبع

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة، وياسمين صبري، وباسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن وتوتة، ومحمد أنور، وعباس أبو الحسن، ومحمد محمود، ومحمد عبدالعظيم، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي فيلم.

ويجسد الفنان أمير كرارة خلال احداث الفيلم دور مجرم يقرر التوبة ويتوقف عن الإجرام، لكنه يتعرض لحادث ما يقلب حياته رأسًا على عقب.