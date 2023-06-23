أمير كرارة يشيد بمسلسل جعفر العمدة ومحمد رمضان يرد

أشاد الفنان أمير كرارة بمسلسل جعفر العمدة الذي قدمه الفنان محمد رمضان فى السباق الرمضاني لعام 2023 وجاء ذلك بعد ظهور الأول ضيفا على إحدى حلقات برنامج «الراديو بيضحك» الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى عبر راديو 9090.

وتحدث الفنان أمير كرارة خلال الحلقة عن مسلسل جعفر العمدة قائلا: «مسلسل جعفر العمدة كسر الدنيا محمد رمضان نجم كبير ومحمد سامي مخرج عظيم الاتنين بيعملوا حاجة مع بعض بتنجح وبيعرفوا يوصلو حاجة للناس».

أمير كرارة يشيد بمحمد رمضان

وتابع أمير كرارة: «السنادى مثلا عملوا شغل جامد ومحمد سامي مخرج محترم طبعا وهو اللى كاتب المسلسل فالمسلسل كانت أحداثه مشدودة فشادد الناس عايزين يعرفوا ايه هيحصل بكرا وبعده».

محمد رمضان لأمير كرارة: يا أبو مخ ألماظ

وحرص الفنان محمد رمضان على توجيه الشكر للفنان أمير كرارة على إشادته فشارك جزءا من الحلقة من خلال خاصية ستورى عبر صفحته الخاصة على موقع الصور إنستجرام وعلق عليه قائلا: «يا أبو مخ ألماظ».

يذكر أن مسلسل جعفر العمدة شارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم محمد رمضان وهالة صدقي وايمان العاصي وزينة ومنة فضالي وأحمد داش وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف واخراج محمد سامي .