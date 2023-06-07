فيلم البعبع بطولة أمير كرارة يقترب من اللمسات النهائية قبل عرضه في عيد الأضحى

تستقبل دور العرض السينمائي بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى 2023، فيلم البعبع بطولة أمير كرارة، والذي يجمعه لأول مرة والفنانة ياسمين صبري، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، من خلال شخصية «سلطان» التي يجسدها «كرارة» وهو شخص قادم من عالم البلطجة والإجرام، تضعه الأقدار أمام امرأة جميلة، وتحدث مفاجآت تقلب الأمور بينهما.

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة في عيد الأضحى 2023

وينافس فيلم البعبع بطولة أمير كرارة، في موسم أفلام عيد الأضحى 2023، والذي يضم مجموعة من الأفلام المميزة أبرزها، فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، وفيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد، وفيلم تاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني.

التصوير في وسط البلد

ويعمل مخرج الفيلم حسين المنباوي، على الانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة من فيلم البعبع للنجم أمير كرارة، إذ تمّ تصوير غالبية مشاهده في عدد من المناطق الشعبية ووسط البلد منها إمبابة، ومن المقرر الانتهاء من اللمسات الأخيرة التي تتعلق بالمونتاج والمكساج خلال الفترة المقبلة.

أبطال فيلم البعبع

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة، وياسمين صبري، وباسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن وتوتة، ومحمد أنور، وعباس أبو الحسن، ومحمد محمود، ومحمد عبدالعظيم، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي فيلم.