انتهاء تصوير فيلم «البعبع» لـ أمير كرارة.. يُعرض في موسم عيد الأضحى

انتهى المخرج حسين المنباوي من تصوير فيلم «البعبع»، بطولة الفنان أمير كرارة، وياسمين صبري، والمقرر عرضه خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

انتهاء تصوير فيلم «البعبع» لـ أمير كرارة

ودخل فيلم «البعبع» مرحلة المونتاج والمكساج، بعد الاتهاء من التصوير أمس، إذ تمّ تصوير غالبية مشاهده في عدد من المناطق الشعبية ووسط البلد، واستقرت الشركة المنتجة طرح الفيلم بموسم عيد الأضحى المبارك.

دور أمير كرارة في فيلم «البعبع»

ويظهر الفنان أمير كرارة بدور مختلف عن الذي ظهر به سابقاً، حيث جسد دور مجرم يقرر التوبة ويتوقف عن الإجرام، لكنه يتعرض لحادث ما يقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال فيلم «البعبع»

وتعود الفنانة ياسمين صبري بفيلم «البعبع» بعد غياب عن السينما حوالي 5 سنوات، ويشارك في بطولة العمل كل من باسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن وتوتة، ومحمد أنور، وعباس أبو الحسن، ومحمد محمود، ومحمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.