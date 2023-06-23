رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية.. والمواطنون: نستمتع بالهواء

ارتفعت الرايات الحمراء على شواطئ غرب الإسكندرية خلال الويك إند لتحذر المصطافين ومرتادي الشواطئ من النزول إلى مياه البحر، لذلك لجأ المواطنين للجلوس على الشواطئ والتمتع بالنظر إلى البحر واستنشاق الهواء الذي يعطي الإحساس بالراحة النفسية فقد أتى المصطافين من أماكن بعيدة في رحلة اليوم الواحد.

تعليمات السياحة والمصايف.

أكد ممدوح أحمد مستأجر أحد شواطئ العجمي غرب الإسكندرية، أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف منعت نزول البحر اليوم، على أن تعود حالة الاستقرار للبحر بداية من الخميس المقبل ثاني أيام عيد الأضحى المبارك وهذا الوقت من السنة تميل مياه البحر للون الغامق لخروج الشوائب ويلقيها البحر على الشاطىء.

رحلات اليوم الواحد

ويروي أشرف البدري أحد المواطن أتى مع أسرته من كفر الدوار محافظة البحيرة بأنه اعتاد القدوم إلى الحافظة يوم الجمعة في رحلة اليوم، وبالرغم من وجود الرايات الحمراء مرفوعة وممنوع النزول إلى المياه لكننا نستمتع باستنشاق الهواء النقي المحمل باليود.

وتضيف هبة عبد الوهاب أن الجلوس على البحر في حد ذاته متعة كبيرة وقطعنا مسافة كبيرة لنحضر اليوم إلى العجمي ولن نعود دون الاستمتاع بجو البحر ونقاء الهواء الذي يعطى شعورا بالراحة النفسية.

وأردف محمد فرج: «نستمتع بالبحر في كل حالاته ونحن كأهل الإسكندرية البحر بالنسبة لنا عشق لا ينتهى ونقضي الويك إند على الشاطىء حتى في وقت رفع الراية الحمراء يكفينا الجلوس على الشاطئ».