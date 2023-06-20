رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«السياحة والمصايف» بالإسكندرية: رفع الرايات الحمراء تعني أن حالة البحر لا تسمح بالنزول

كتب:

شريف سليمان
01:24 ص | الثلاثاء 20 يونيو 2023
الإسكندرية

الإسكندرية

كشف الدكتور محمد عبدالرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، تفاصيل رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية، باستثناء 4 شواطئ، وتحذير المواطنين من نزول البحر بشكل نهائي.

وقال عبدالرازق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، من تقديم الإعلامية إيمان الحصري، إن رفع الراية الحمراء تعني أن حالة البحر لا تسمح بالسباحة، ويتم تحذير الرواد والمصطافين من النزول إلى مياه البحر في هذه الحالة، لأن سرعة المياه تكون عالية، وارتفاع الأمواج يكون كبيرا، كما أن تيارات المياه في البحر والسد والشد تكون قوية.

وأضاف: «رفع الرايات الحمراء يستهدف تحذير رواد الشاطئ من النزول في هذه الحالة، بالإضافة إلى أفراد الإنقاذ الذين يكونوا موجودين على الشاطئ، والذين يصدرون التعليمات للمصطافين، وبخاصة أنهم موجودون في كل الشواطئ، ومؤهلين للإنقاذ وحصلوا على دورات تدريبية».

وأشار إلى أن محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، شدد على أن جميع أفراد الإنقاذ المتواجدين على الشواطئ يجب أن يكونوا مؤهلين عن طريق الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، لكن وجود أفراد الإنقاذ لا يسمح بنزول المياه.

اقرأ المزيد:

محافظ الإسكندرية يلتقي سفيرة النرويج لبحث سبل التعاون المشترك

أماكن ذبح الأضاحي في مجازر الإسكندرية.. مجانا خلال العيد

محافظ الإسكندرية: زراعة 135 ألف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية

رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية.. الأمواج تصل إلى مترين (صور)

رئيس أساقفة الإسكندرية يهنئ أمين مجمع البحوث الإسلامية بعيد الأضحى

طلاب «هندسة الإسكندرية» يبتكرون مشروع صيدلية ذكية لصرف الأدوية

«صرف صحي الإسكندرية»: تجديد شهادة الإدارة الفنية لمحطة رفع جرين بلازا

تقرير لـ«مساء DMC» من حديقة حيوان الإسكندرية يكشف حقيقة الأسد الهزيل
بقلم شريف سليمان