«السياحة والمصايف» بالإسكندرية: رفع الرايات الحمراء تعني أن حالة البحر لا تسمح بالنزول

كشف الدكتور محمد عبدالرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، تفاصيل رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية، باستثناء 4 شواطئ، وتحذير المواطنين من نزول البحر بشكل نهائي.

وقال عبدالرازق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، من تقديم الإعلامية إيمان الحصري، إن رفع الراية الحمراء تعني أن حالة البحر لا تسمح بالسباحة، ويتم تحذير الرواد والمصطافين من النزول إلى مياه البحر في هذه الحالة، لأن سرعة المياه تكون عالية، وارتفاع الأمواج يكون كبيرا، كما أن تيارات المياه في البحر والسد والشد تكون قوية.

وأضاف: «رفع الرايات الحمراء يستهدف تحذير رواد الشاطئ من النزول في هذه الحالة، بالإضافة إلى أفراد الإنقاذ الذين يكونوا موجودين على الشاطئ، والذين يصدرون التعليمات للمصطافين، وبخاصة أنهم موجودون في كل الشواطئ، ومؤهلين للإنقاذ وحصلوا على دورات تدريبية».

وأشار إلى أن محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، شدد على أن جميع أفراد الإنقاذ المتواجدين على الشواطئ يجب أن يكونوا مؤهلين عن طريق الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، لكن وجود أفراد الإنقاذ لا يسمح بنزول المياه.