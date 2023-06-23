«السياحة»: وفاة 3 حجاج مصريين بمكة والمدينة ودفنهم بالأراضي المقدسة

أعلنت بعثة الحج المصرية، وصول حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 3 حالات؛ اثنين بمكة وواحدة بالمدينة المنورة، موضحة أنه جرى دفن جميع تلك الحالات بالأراضي المقدسة.

وقال أحمد صالح، رئيس مكتب شئون الحج السياحي بالمدينة المنورة، إنه لا توجد أي إصابات بكورونا أو بأي أمراض معدية أو بأوبئة لحجاج السياحة الذين تواجدوا بالمدينة المنورة، فضلا عن أنه لا توجد أية حالات بالمستشفيات السعودية بين حجاج السياحة بالمدينة المنورة.

5600 حاج زاروا المدينة خلال الموسم الأول

وأضاف لـ«الوطن»، أن هناك نحو 5600 من حجاج السياحة زاروا المدينة المنورة قبل بدء مناسك الحج، لافتا إلى أنه بداية من يوم 1 يوليو المقبل ومع انتهاء مناسك الحج سيبدأ نحو 9500 حاج من حجاج السياحة الذين تواجدوا بمكة قبل الحج في زيارة المدينة المنورة، مشيرا إلى أن الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام حددت أقل مدة يمكثها حجاج السياحة بالمدينة المنورة بـ3 أيام.

لا شكاوى بين حجاج السياحة حتى الآن

ومن جهتها، قالت سامية سامي وكيل وزارة السياحة رئيس بعثة الحج السياحي، إنه لا توجد أية شكاوى من قبل الحجاج المصريين حتى الآن، لافتة إلى أن كافة شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج التزمت بالضوابط التي أصدرتها وزارة السياحة في هذا الخصوص، مشددة على أن اللجان المشتركة بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة تتابع بشكل دوري أحوال حجاج السياحة.

وأشارت إلى أن غدا السبت سيشهد قدوم آخر أفواج الحج السياحي إلى كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، لافتة إلى أن كافة شركات السياحة تستعد حاليا لعمليات تصعيد الحجاج المصريين إلى عرفات يوم الاثنين المقبل.