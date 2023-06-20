وصول 10 آلاف من حجاج السياحة المصريين إلى الأراضي المقدسة

أعلنت وزارة السياحة والآثار، في بيان صحفي اليوم، أنّ لجنة البعثة المصرية لوزارة السياحة والآثار المتواجدة بالمدينة المنورة، استقبلت أول أفواج الحج السياحي البري، الذي وصل إلى المدينة لأداء فريضة الحج، وجرى استقباله والاطمئنان عليه بمركز الترحيب بالمدينة، وبلغ إجمالي عدد حجاج السياحة الذين وصلوا إلى الأراضي المقدسة حتى الآن إلى 10 آلاف حاج.

وأكدت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري، أنه جرى دفع لجان الوزارة بجميع المواني البحرية والبرية بكل من مصر والأردن والسعودية، بفترة كافية قبل وصول حجاج السياحة المصريين، بهدف تهيئة الأجواء الملائمة وتذليل العقبات كافة، تمهيداً لاستقبالهم والمتابعة المستمرة لهم والاطمئنان عليهم من خلال خط سير رحلة الحج البري، بدءًا من ميناء نويبع البحري، مرورًا بكل من منافذ مواني كل من العقبة الأردني وحالة عمار البري، وصولاً إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

عودة رحلات الحج البري بعد انقطاع 3 سنوات

وأضافت أنّ هذا العام، قد شهد عودة تنظيم وزارة السياحة والآثار، لرحلات الحج البري بعد توقفها منذ عام 2019 بسبب أزمة فيروس كورونا، وقد جرى تخصيص 4 آلاف تأشيرة للحج البري، بما يعادل 25% من إجمالي تأشيرات الحج السياحي المصري.

10 آلاف حاج وصلوا إلى السعودية

وفي سياق متصل، تكثف اللجان الفرعية المنبثقة عن البعثة المصرية لوزارة السياحة والآثار، المرور اليومي على جميع مقرات إقامة حجاج بيت الله الحرام بمكة والمدينة المنورة بالسعودية، إذ وجه أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، بضرورة التواجد والمتابعة على مدار الساعة والمرور على جميع المقرات والاطمئنان على الحجاج، وكذا استقبال الشكاوى وحالات التائهين بالمقرات الرسمية للبعثة، أو عن طريق وسائل الاتصال المختلفة التي توفرها وزارة السياحة والآثار في كلا من مصر والمملكة العربية السعودية، وذلك بعد تزايد وصول حجاج السياحة المصريين، إذ وصل عدد حجاج السياحة الذين وصلوا للأراضي المقدسة إلى ما يزيد عن 10 آلاف حاج حتى الآن.