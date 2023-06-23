استشاري تطوير ممشى أهل مصر في أسوان: «نقلة تاريخية للمدينة»

قال الدكتور أحمد عواد استشاري مشروع تطوير ممشى أهل مصر في أسوان، إنّ هذا المشروع بدأ منذ 3 سنوات على مرحلتين؛ بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بنقل عاصمة محافظة أسوان وهي مدينة أسوان نقلة تاريخية، بعدما عانت من الإهمال وعدم التطوير لفترة طويلة.

وأضاف «عواد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أنّ المرحلة الأولى هي تطوير السوق السياحي، حيث أصبح واجهة حضارية لأسوان، وتطوير ميدان المحطة، وتطوير حديقة درة النيل المواجهة لديوان عام المحافظة والتي تطل مباشرة على كورنيش النيل، بالإضافة إلى حديقة السلام.

وتابع مشروع تطوير ممشى أهل مصر في أسوان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح المرحلة الأولى في نهايات شهر ديسمبر 2021 ولاقت نجاحا كبيرا بالنسبة لأهالي أسوان والسياحة العالمية.

وأكد: «المرحلة الثانية هي تطوير كورنيش النيل أو ممشى أهل مصر بطول 4 كم بالإضافة إلى 5 كم ناحية الشمالي بإجمالي 9 كم»، مشددًا على أن كل عناصر التطوير تحمل الهوية البصرية لمدينة أسوان، ولا تُستخدم في أي محافظة أخرى، مثل البرجولات وأعمدة الإنارة.