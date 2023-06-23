حصول محطتي رفع وصرف صحي بسوهاج على شهادة الإدارة الفنية المستدامة

حصلت محطة رفع المراغة الرئيسية التي تبلغ طاقتها التصميمية 21 ألف متر مكعب لكل يوم وشبكاتها ومحطة رفع رقم 1 التي تبلغ طاقتها التصميمية 7 آلاف متر مكعب لكل يوم وشبكاتها بمركز المراغة على الشهادة العالمية «الإدارة الفنية المستدامة TSM» بدون ملاحظات التي جرى منحها بعد تفقد المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل معالجة مياه الصرف الصحي، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

تنقية مياه الشرب والصرف الصحي

وأضاف أن الحصول على تلك الشهادة يتطلب توافر مجموعة من المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفق تنقية مياه الشرب والصرف الصحي، وتشمل هذه المتطلبات مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل والصيانة ومعايير المراقبة وضبط الجودة وإجراءات السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية.

حصول 12 محطة على الشهادة

وأشار المهندس حسام الدين طه مدير الإدارة الفنية المستدامة، إن 12 محطة مياه شرب حصلت على تلك الشهادة التي تبلغ إنتاجيتها 364 ألف مترا مكعب بنسبة 68 % من المياه السطحية، كما حصلت 7 محطات صرف صحي على تلك الشهادة التي تبلغ طاقتها 163 ألف مترا مكعب لكل يوم تمثل 72 % من إجمالي مياه الصرف الصحي، وأن هناك خطة طموحة لحصول جميع المحطات السطحية الكبرى ومحطات معالجة الصرف الصحي على تلك الشهادة الدولية لتحقيق أفضل الخدمات للمواطن السوهاجي.

شكر للشركة القابضة

ووجه رئيس مياه سوهاج الشكر للمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والدكتور أحمد معوض نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والقائمين على منظومة TSM بالشركة القابضة للدعم المستمر لتأهيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.