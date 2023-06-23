عمرو دياب يستعد لطرح أغنيته الجديدة «خلص على قلبي» قريبا

نشر الهضبة عمرو دياب، بوستر أغنيته الجديدة، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها: "خلص على قلبي قريبًا".

آخر أغاني عمرو دياب

وكانت آخر أغاني عمرو دياب أغنية "الحفلة" من كلمات أحمد مرزوق، وألحان وتوزيع محمد قماح، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية: "أيوة جاي شوف الحفلة دي حلوة إزاي ودقة طبلة ولعب الناي كله بيرقص وبيغني كله قايل للهم باي باي شوف السمرا دي عاملة إزاي ولا البيضا أنا مش فتاي أحلى بنات في الكون حواليا تقولش بقيت سلطان بروناي".

عرض تجربة عمرو دياب في البرازيل

يذكر أن النجم عمرو دياب كان محور حديث حلقة مهمة من برنامج غرفة الموسيقى بالإذاعة البرازيلية منذ أيام في سابقة هي الأولى من نوعها مع مطرب مصري وعربي.

وفي برنامج يدعى "غرفة الموسيقى" على راديو CBN البرازيلي والذي يقدمه الموزع والملحن البرازيلي جواو مارسيللو João Marcello Boscoli تناول مقدم البرنامج مسيرة الفنان عمرو دياب في حلقة خاصة عنه.