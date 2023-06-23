رئيس جامعة المنيا يتفقد مستشفى القلب والصدر .. ويوجه بتحسين الخدمة الطبية

أجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم جولة تفقدية لمستشفى القلب والصدر الجامعي بمدينة المنيا الجديدة، للوقوف على حسن سير العمل ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، التي رافقه فيها حسام شوقي عميد كلية الطب، أيمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أبو هشيمة مصطفى المستشار الهندسي للجامعة، باسم عبد الحكيم أمين عام الجامعة، وأحمد فتحي مدير المستشفى، ونواب المستشفى.

تابع رئيس جامعة المنيا خلال الجولة انتظام عمل وحدة الأشعة التلفزيونية، واستمع لشرح مفصل عن مكونات الوحدة، كما تفقد القسم الداخلي لجراحات القلب، وعنايات الصدر والاستقبال، ورعاية القلب، والقاعات المخصصة للمحاضرات والندوات العلمية متعددة الأغراض.

التوسع في الطاقة الاستيعابية بالطوارئ

وطالب رئيس الجامعة بوضع تصور عام ورؤية محددة الأهداف، لاحتياجات المستشفيات كأولوية أولى، ومناقشة رفع كفاءة غرف العناية المركزة والعمليات الحالية، والتوسعات المستقبلية بإقامة دور ثالث للمستشفى ومبني جديد للعمليات والعناية، موجهاً زيادة التوسع في الطاقة الاستيعابية بقسم الطوارئ، اتساقاً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تسريع وتيرة ما يتم بذله من جهود لتطوير منظومة الصحة في مصر، وتطوير القدرات المادية والبشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي بما يساهم في تحسين الخدمة الطبية المقدمة إلى المواطنين والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية التي يتلقونها.

تزويد المستشفى بلوحات فنية

كما وجه رئيس الجامعة بالتكامل والتنسيق مع الكليات الفنية المتخصصة بالجامعة لتزويد المستشفى بلوحات فنية تساهم في تحسين مظهرها الجمالي، وترك أثرًا إيجابياً على المترددين عليها.