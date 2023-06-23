«تموين الدقهلية»: مد المخابز بحصتين احتياطيتين طوال أيام عيد الأضحى

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن المديرية تستعد من أجل استقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال مد المخابز بالحصص الأساسية من الدقيق الخاصة بهم مع وجود حصتين احتياطيتين في المخابز طوال أيام العيد.

مد المخابز بحصص احتياطي في عيد الأضحى بالدقهلية

وأوضح «دايرة»، لـ«الوطن»، أن المديرية تمد المخابز بحصة خاصة بهم على مدار اليوم، لذا تستعد المديرية بمد المخابز بـ4 حصص من أجل أيام عيد الأضحى 2023 الأربعة، بالإضافة لوجود حصتين احتياطيتين طوال أيام العيد تبعا لأي ظروف.

شن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأضاف أن المديرية تستعد من أجل عيد الأضحى من خلال شن حملات مكثفة على الأسواق والمخابز من أجل التأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات لسلامة المواطنين.

وأشار «دايرة» إلى أن المديرية تسير وفقا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، ومحافظة الدقهلية، من أجل تكثيف حملاتها المرورية حفاظا على سلامة المواطنين، مع استمرار الرقابة على الأسواق والمخابز في مختلف الإدارات بالدقهلية.

وأكد استمرار الرقابة على الأسواق والمخابز طوال الأسبوع المقبل قبل وأثناء عيد الأضحى المبارك للتأكد من اتباع التعليمات المتفق عليها من قبل مديرية التموين بالدقهلية في مختلف الإدارات التابعة للمديرية.