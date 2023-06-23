عرض برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «هنا على أرض سوهاج.. أطفال فقدوا البصر فأبدعوا بالبصيرة».

الفكرة كانت تحدي

وقال أنجيلو رفعت، مدرب ورش الفن التشكيلي، إن الفكرة كانت نابعة من تسائل بداخله عن إمكانية الشخص الكفيف بتخزين صورة داخله، ومن ثم يستطيع تنفيذها على شكل رسم أو بورتريه أو نحت، فكان الموضوع تحدياً والكثير من الناس قالوا إن هذه الفكرة لن تنفع نظرا لأن علم الإنسان علم بصري.

وتابع: «الميزة التي رأيناها في الأطفال ذوي الإعاقة البصرية، أن لديهم هدوءاً أكثر، ومن ثم هذا يؤثر كثيرا على الشغل، وجراءة في الشغل، فهو لا يخشى شيئاً ولا يوجد حواجز، ولكنه ينطلق بكل حرية ولا يوجد أي مشكلات لديهم».

مواهب كثيرة للأطفال

وأوضحت مروة عمار، المشرف العام على مركز رؤية للإعاقة البصرية، إن الأطفال لديهم مواهب كبيرة، ويستطيعون تقديم أكثر من ذلك.

من جانبه قال هاني جمال، من ذوي الهمم بمدرسة نور المكفوفين في سوهاج، إنه عندما انضم للمركز تعلم لغة برايل وكمبيوتر، كما تعلم التلوين والرسم كثيرا، ومن خلالها استطاعوا التعبير عن نفسهم.