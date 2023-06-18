رابط التقديم لرياض الأطفال 2023 في الأزهر.. اعرف التفاصيل

أعلن الأزهر الشريف في كل عام دراسي جديد عن فتح باب القبول إلكترونيا لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية – النموذجية - الخاصة)، وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، من خلال رابط تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023.

رابط تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023

وأتاح الأزهر رابط تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023 من هنا، وتقرر أن يكون الحد الأدنى لقبول مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى سن 5 سنوات و11 شهرا و29 يومًا، وفي الصف الأول الابتدائي تقرر أن يكون الحد الأدنى 6 سنوات حتى سن 9 سنوات، وفي حال وجود أماكن شاغرة فقط بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول.

تقديم رياض الأطفال أزهر 2023

ومن شروط تقديم رياض الأطفال أزهر 2023، أن يكون سن الطفل المتقدم لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن 4 سنوات للمستوى الأول، بينما لا يقل سن الطفل عند التقديم في المستوى الثاني بمرحلة رياض الأطفال عن 5 سنوات، ولا يزيد على 6 سنوات، وألا يقل سن الطفل المتقدم للصف الأول الابتدائي الأزهري عن 6 سنوات ولا يزيد على 9 سنوات في 1 أكتوبر 2023.