استعلام تقديم الأزهر لـ مرحلة رياض الأطفال 2023.. اعرف الأوراق المطلوبة

اعلن قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الأربعاء، فتح باب التسجيل الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال، وكذلك للصف الأول الابتدائي، في المعاهد الابتدائية الأزهرية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بأنواعها الثلاثة، سواء العادية أو النموذجية أو الخاصة، للعام الداراسي الجديد 2023/ 2024، وهو ما جعل استعلام تقديم الأزهر مرحلة رياض الأطفال 2023 من أكثر الأمور التي يبحث عنها كثير من المواطنين.

استعلام تقديم الأزهر مرحلة رياض الأطفال 2023

وفيما يخص استعلام تقديم الأزهر مرحلة رياض الأطفال 2023، والشروط التي يجب توافرها من أجل التقديم والأوراق المطلوبة، فقد حددها قطاع المعاد الأزهرية، على النحو التالي:

- كشف طبي للطالب معتمد من قبل التامين الصحي.

- أصل شهادة ميلاد مميكنة، ولا يشترط فيها أن تكون مائية، إضافة إلى صورتين منها.

- 5 أظرف على أن يُكتب في أعلاها عنوان الطالب، كما يُلصق على كل ظرف طابع بريد محلي قيمته 15 جنيها.

- 6 صور شخصية للطالب حديثة مقاس 4*6.

- طلب التحاق بالمعاهد الأزهرية.

- صورة بطاقة ولي أمر الطالب

- في حال كان ولي الأمر للطالب أحد غير الأب، كأن يكون الأم أو الجد، ففي هذه الحالة يتم تقديم صورة من قرار الولاية التعليمية، أو صورة من توكيل عام شامل.

- ملف بلاستيكي وحافظة.

- صورة من كراسة البطاقة الصحية للطالب.

موعد التقديم إلكترونيا

وأشار قطاع المعاهد الأزهرية، أنه بعد مراجعة كل هذه الأوراق، يتم تقديم ملف الطالب الورقي في أواخر شهر أغسطس المقبل، على أن تكون قد ظهرت نتيجة المقبولين ممن قاموا بالتقديم إلكترونيا.