بحضور نجوم مصر وتونس.. ختام الدورة الثانية من مهرجان جربة للسينما العربية

تختتم اليوم فعاليات مهرجان جربة للسينما العربية في دورته الثانية التي أقيمت في مدينة جربة الساحلية بتونس والتي استمرت لمدة أسبوع بحضور عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي.

المهرجان يختتم اليوم

من المقرر أن يتم اليوم توزيع جوائز المهرجان حيث سيتم تقديم جوائز في 4 مسابقات وهي الفيلم الروائي الطويل، والفيلم الروائي القصير، والفيلم الوثائقي الطويل والفيلم الوثائقي القصير.

كان اليوم قد شهد عرض آخر أفلام المهرجان فى مسابقتي الوثائقي الطويل والقصير وأبرزها فيلم السعودية رقم هاتف قديم والفيلم المصري صاحبتي والفيلم التونسي حارس العوالم والفيلم الكويتي هذا العالم رائع.

المهرجان يقام في جزيرة «جربة»

مهرجان جربة للسينما العربية، أسسته جمعية ثقافة بلا حدود برئاسة المحامية آثار الماقوري، وتم تأسيسه العام الماضي بحضور نجوم الفن وصناع السينما من كل دول العالم، وكرم خلال الدورة المخرج خيري بشارة والنجمة إلهام شاهين والفنان حمادة هلال والفنانة بشرى والمخرج أحمد نور

المهرجان يقام في جزيرة «جربة»، السياحية بجنوب مدينة تونس تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، ووزارة السياحة وولاية مدنين، والراعي الرسمي الخطوط الجوية التونسية.