5 معلومات عن عرض «2 طلعت حرب» في مهرجان جربة السينمائي

شهدت الليلة الثالثة من فعاليات مهرجان جربة للسينما العربية، عرض الفيلم المصري «2 طلعت حرب»، ضمن المسابقة الرسمية للأفلام المشاركة في المهرجان.

وترصد السطور التالية، 5 معلومات عن عرض الفيلم في المهرجان، كما يلي.

- حضر من صناع الفيلم في المهرجان، المخرج مجدي أحمد علي، والفنانين، أحمد مجدي، وشريف حلمي، وياسمين الخطيب.

- حضر من ضيوف المهرجان، الفنانة التونسية منى نور الدين، والمنتج أيمن شاهين، والفنان أمير شاهين.

- قال المخرج مجدي أحمد علي خلال ندوة الفيلم، إنّ «2 طلعت حرب» لم يكن تجاريا، وأنّه سعيد بما حصده الفيلم من جوائز.

- اعتبر الفنان شريف حلمي، أنّ «2 طلعت حرب» من أفضل أعماله التي قدّمها في مسيرته الفنية.

- نال الفيلم استحسان عدد كبير من الحضور والجمهور التونسي، الذي شاهد الفيلم داخل قاعات دور العرض.