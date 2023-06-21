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5 معلومات عن عرض «2 طلعت حرب» في مهرجان جربة السينمائي

كتب:

محمود الرفاعى
08:58 ص | الأربعاء 21 يونيو 2023
صناع فيلم 2 طلعت حرب

صناع فيلم 2 طلعت حرب

شهدت الليلة الثالثة من فعاليات مهرجان جربة للسينما العربية، عرض الفيلم المصري «2 طلعت حرب»، ضمن المسابقة الرسمية للأفلام المشاركة في المهرجان.

وترصد السطور التالية، 5 معلومات عن عرض الفيلم في المهرجان، كما يلي.

- حضر من صناع الفيلم في المهرجان، المخرج مجدي أحمد علي، والفنانين، أحمد مجدي، وشريف حلمي، وياسمين الخطيب.

- حضر من ضيوف المهرجان، الفنانة التونسية منى نور الدين، والمنتج أيمن شاهين، والفنان أمير شاهين.

- قال المخرج مجدي أحمد علي خلال ندوة الفيلم، إنّ «2 طلعت حرب» لم يكن تجاريا، وأنّه سعيد بما حصده الفيلم من جوائز.

- اعتبر الفنان شريف حلمي، أنّ «2 طلعت حرب» من أفضل أعماله التي قدّمها في مسيرته الفنية. 

- نال الفيلم استحسان عدد كبير من الحضور والجمهور التونسي، الذي شاهد الفيلم داخل قاعات دور العرض.

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