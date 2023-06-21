5 معلومات عن عرض «2 طلعت حرب» في مهرجان جربة السينمائي
كتب:
محمود الرفاعى
08:58 ص | الأربعاء 21 يونيو 2023
صناع فيلم 2 طلعت حرب
شهدت الليلة الثالثة من فعاليات مهرجان جربة للسينما العربية، عرض الفيلم المصري «2 طلعت حرب»، ضمن المسابقة الرسمية للأفلام المشاركة في المهرجان.
وترصد السطور التالية، 5 معلومات عن عرض الفيلم في المهرجان، كما يلي.
- حضر من صناع الفيلم في المهرجان، المخرج مجدي أحمد علي، والفنانين، أحمد مجدي، وشريف حلمي، وياسمين الخطيب.
- حضر من ضيوف المهرجان، الفنانة التونسية منى نور الدين، والمنتج أيمن شاهين، والفنان أمير شاهين.
- قال المخرج مجدي أحمد علي خلال ندوة الفيلم، إنّ «2 طلعت حرب» لم يكن تجاريا، وأنّه سعيد بما حصده الفيلم من جوائز.
- اعتبر الفنان شريف حلمي، أنّ «2 طلعت حرب» من أفضل أعماله التي قدّمها في مسيرته الفنية.
- نال الفيلم استحسان عدد كبير من الحضور والجمهور التونسي، الذي شاهد الفيلم داخل قاعات دور العرض.