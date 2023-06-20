فيلم «سفاح نابل» التونسي ينال استحسان الجمهور بعد عرضه في مهرجان «جربة»

نال فيلم سفاح نابل التونسي استحسان الجمهور والنقاد بعد عرضه لأول مرة في مهرجان جربة للسينما العربية المقام حاليا في مدينة جربة الساحلية بتونس.

حضور المخرح عمر عبد العزيز

حضر الفيلم عدد من ضيوف المهرجان من بينهم المخرح عمر عبد العزيز والمنتج أيمن شاهين.

سفاح نابل عن قصة حقيقية

فيلم سفاح نابل هو قصة حقيقية لسفاح أطفال ظهر في أواخر الثمانينيات في مدينة نابل والأسباب النفسية التي جعلت منه مجرما إلى أن يتم القبض عليه والحكم عليه بالإعدام سنة 1990.

المهرجان تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، ووزارة السياحة وولاية مدنين.

يذكر أن فيلم «2 طلعت» حرب هو الفيلم المصري الوحيد المشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان.