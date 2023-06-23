ضياء رشوان: كنت أحد مؤسسي حركة كفاية.. والإخوان شاركوا بثورة يناير متأخرا

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه ظل طيلة عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، منضما لمعسكر المعارضة، سواء لسياسته أو لتوريث نجله، كما كان أحد المؤسسين في حركة «كفاية»، التي نشطت خلال تلك الفترة.

رشوان: ثورات التاريخ المصري اختلفت عن ثورتي يناير ويونيو

وأضاف «رشوان» خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن ثورات التاريخ المصري اختلفت عن ثورتي يناير ويونيو، مشيرا إلى أن الرابط بين ثورتي يناير ويونيو، هو إسقاط الحكم.

وأوضح أن 95% ممن شاركوا في ثورة يناير 2011، شاركوا في ثورة يونيو، «28 يناير 2011 كان تاريخا فارقا، و25 يناير لم يكن يصنع ولا مشاركة أو مساهمة بأي نسبة تذكر للإخوان المسلمين، كان الشعب المصري، والإخوان ولا قيادتهم كانوا موجودين سوى بضعة شباب من الجماعة».