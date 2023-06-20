ضياء رشوان: عدد المراكز البحثية للشؤون السياسية بمصر لا يتجاوز أصابع اليدين

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن جامعة بنسلفانيا الأمريكية تصدر تقريرا سنويا حول مراكز الأبحاث في العالم، والولايات المتحدة الأمريكية بها 1900 مركز بحثي كبير في شؤون السياسة، بينما مصر بها مراكز بعدد لا يتجاوز أصابع اليدين، وهذا الفرق فقط في العلوم الاجتماعية فما بالنا بالعلوم الطبيعية.

البحث العلمي يعوض التأخر الاقتصادي

وأضاف «رشوان»، خلال لقاء ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن المعرفة هي رأس المال الحقيقي، وهناك دول صغيرة تخصص ميزانيات البحث العلمي في العلوم الطبيعية والاجتماعية يعوضها عن سنوات طويلة من التأخر الاقتصادي مرت عليها.

ضرورة نقل المعرفة

وأشار إلى أن الأمة التي تفتقد البحث العلمي ستعود للقرون الوسطى، لذلك لا بد من الاهتمام به، وجلسات الحوار الوطني تناقش ضرورة وجود تعاون مع مراكز بحوث وجامعات أخرى في العالم لكي ننقل منها المعرفة.