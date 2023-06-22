ضياء رشوان بجلسة «مستقبل الثقافة»: مطلوب مقترحات محددة لرفعها للرئيس

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إننا نناقش اليوم، مستقبل الثقافة في مصر، مشيرا إلى أننا سنسعى للخروج بمحتوى في هذه الجلسة يسهم في حل المشكلات التي نعاني منها.

تقديم مقترحات محددة

وأضاف «رشوان» خلال كلمته بجلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، تحت عنوان «مستقبل الثقافة في مصر، سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية»، أن هناك مكتبات عامة لا نعلم عددها، وما لدي من معلومات يشير إلى أن هناك مكتبات لم تجدد فيها الكتب منذ 18 عاما، لافتا إلى أن لدينا القانون رقم 180 لسنة 2018 خاص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هذا القانون لا يعطي ميزة واحدة لأي شيء ثقافي.

وتابع: «لم أر تحديدا للمقترحات في هذه الجلسة، والرئيس عبد الفتاح السيسي، قال خلال كلمته ببرج العرب (ما لديكم قدموه، وما يدخل في صلاحيتي سأوافق عليه فورا بدون شرط أو قيد)، وبالتالي علينا أن ننتهز هذه الفرصة ونخرج بمقترحات محددة تنفيذية أو تشريعية يمكن تقديمها».