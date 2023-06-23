«أم الدنيا قبلة النجوم».. جوارديولا في مصر على خطى نافاس وبنزيما وراموس

تعد زيارة جوارديولا المدير الفني لمانسشتر سيتي إلى مصر والتي من المقرر أن تمتد إلى مدينة الأقصر، امتدادا لزيارة عدد من المشاهير ونجوم الرياضة للمدن السياحية المصرية إذ شهدت مدينة الغردقة زيارة عدد من نجوم العالم في كرة القدم على رأسهم محمد صلاح وكريم بنزيما نجم نادي ريال مدريد و كيلور نافاس حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان وراموس نجم نادي ريال مدريد الأسباني السابق ومحمد النني لاعب نادي الأرسنال ومنتخب مصر.

زيارة جوارديولا إلى مصر

قال محمد عيد الخبير التسويق السياحي، إن زيارة جوارديولا المدير الفني لمانسشتر سيتي لمصر لم تكن الأولى لمشاهير الرياضة في المدن السياحية المصرية، مؤكدا في تصريحات لـ«الوطن»، أن الغردقة استضافت عددا من نجوم الرياضة على رأسهم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول والمنتخب المصري والذي كرر زيارته إلى الغردقة للعام الخامس على التوالي والذي يفضلها دائما ويعشق شواطئها.

الغردقة قبلة النجوم

وأضاف أن الغردقة شهدت زيارة عدد من نجوم العالم مثل كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد الأسباني وكيلور نافاس حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان وراموس نجم نادي ريال مدريد الأسباني السابق وعائلة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

مصر بلد الأمن والأمان

ومن جانبه أشار كامل أبو علي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، أن زيارة جوارديولا إلى مصر هو خير دعايا لتنشيط السياحة في المدن السياحية المصرية، ورسالة للعالم بأن مصر آمنة وبلد الأمن والأمان والاستقرار.

ولفت إلى أن ذلك نتاجا طبيعيا لمجهودات الدولة والقطاع الخاص المبذولة لدعم القطاع السياحي.

برنامج جوارديولا في مصر

يذكر أن جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي زار مصر للمرة الأولى بعد حصوله على دوري أبطال أوروبا وشمل برنامج الزيارة جولة في منطقة الأهرامات برفقة أسرته ومن المقرر أن يشمل البرنامج زيارة إلى مدينة الأقصر ورحلة نيلية وعدد من المعابد والمعالم الأثرية.