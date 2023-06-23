برنامج جوارديولا لزيارة المعالم السياحية بالأقصر وأسوان

يصل المدرب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الأقصر صباح غد السبت على متن طائرة خاصة للاستمتاع بقضاء رحلة ترفيهية هو وأسرته، ويبدأ رحلته بزيارة معبدي الكرنك ومعبد الأقصر ثم سيذهب إلى مركب الذهبية، ثم سيقام له مساءًا حفل عشاء خاص له هو وأسرته وستكرمه لجنة تسويق السياحة الثقافية بمعبد الأقصر، بحسب ما أكد محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر.

معالم البر الغربي الأثرية

وأضاف «عثمان» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن جوارديولا، سيواصل برنامجه صباح الأحد بزيارة معالم البر الغربي الأثرية، مثل الدير البحري «حتشبسوت»، ومقابر وداي الملوك والملكات مثل مقبرة توت عنخ آمون ورسيسي الثالث وستي الأول ومعبد هابو وتمثالي ممنون، ثم سيعود إلى الذهبية للانطلاق إلى أسوان مساء الأحد.

تشجع السياحة الصيفية

وأشار «عثمان»، إلى أن زيارة جوارديولا هامة جدا بالنسبة للترويج السياحي للمعالم السياحية في مصر عامة وفي الأقصر وأسوان بشكل خاص، لأنها تشجع السياحة الصيفية التي تكون عادة نسبة الإشغال فيها ضعيفة بسبب حرارة الجو، وفي حين أن جوارديولا اختار الأقصر وأسوان لقضاء عطته فيها، ولم يختر مدينة ساحلية فهي أبلغ دعاية خصوصا من شخصية عالمية مثل جوارديولا.

التسويق العالمي من خلال البرامج السياحية للشخصيات العالمية

ووجه «عثمان»، الشكر لوزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة على أهتمامها بهذه الزيارة العالمية، مشيدا بالفكر الجديد الذي تنتهجه وزارة السياحة في التسويق العالمي من خلال البرامج السياحية للشخصيات العالمية.