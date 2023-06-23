الإسماعيلية تنشر أرقاما للإبلاغ عن اللحوم غير الصالحة في محلات الجزارة

تكثف مديرية الطب البيطري في الإسماعيلية من حملاتها في الفترة الحالية على محلات الجزارة والأسواق المنتشرة في مراكز الإسماعيلية لفرض الرقابة على اللحوم بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

ونجحت عدة حملات في الإسماعيلية في ضبط كميات من اللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمي وكمية من السلع منتهية الصلاحية قبل بيعها للمواطنين.

أرقام للإبلاغ عن اللحوم غير الصالحة في الإسماعيلية

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية ضرورة استمرار الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية بكافة أرجاء المحافظة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

ونشرت محافظة الإسماعيلية أرقما للشكاوى التموينية والإبلاغ عن أي لحوم غير صالحة داخل المحال المختلفة أو التلاعب في الأسعار على الأرقام التالية 0643911010، و0643107202، وعلى الخط الساخن الخاص بحماية المستهلك على رقم 19588.

ضبط لحوم غير صالحة في الإسماعيلية

وتمكنت حملة مشتركة بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، ومباحث التموين والطب البيطري في ضبط كمية من الكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وضبط كمية أخري مثلجة يتم بيعها على أنها كبدة بلدي وتحرير محضر غش تجاري.

كما ضبطت الحملة كمية من المقرمشات والبسكويت والعصائر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وحررت الشرطة محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات