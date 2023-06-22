طوارئ في مساجد الإسماعيلية استعدادا لعيد الأضحى.. تعقيم وتطهير

أعلنت مديرية الأوقاف في الإسماعيلية، اليوم رفع حالة الطوارئ خلال الأسبوع الجاري استعداداً لصلاة لعيد الأضحى المبارك الأربعاء المقبل.

إمام وخطيب لكل مسجد وساحة

وقال الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف في الإسماعيلية، إن المديرية حددت إمام وخطيب لكل مسجد وساحة من الساحات المخصصة لصلاة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف «إسماعيل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه نبه بضرورة توفير المعقمات والمواد الطهرة وتطهير كافة المساجد خلال الفترة المقبلة استعداداً لعيد الأضحى المبارك.

إسماعيل: توزيع صكوك عيد الأضحى على الأسر الأولي بالرعاية

وقال وكيل وزارة الأوقاف في الإسماعيلية إنه سيتم توزيع صكوك الأضاحي من نسبة مديرية الإسماعيلية بمعرفة التضامن الاجتماعي.

وتابع أن التنسيق مع التضامن يأتي لضمان وصول الدعم من اللحوم للأسر المستحقة له بقدر كاف حسب عدد أفراد الأسرة وعدم حصول الأسر على أكثر من دعم لوصول الدعم لأكبر عدد ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وكانت مديرية أوقاف الإسماعيلية أعلنت أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى في جميع المراكز والقرى والساحات المصحوبة بالساحات داخل مدينة الإسماعيلية.