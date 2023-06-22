أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة الإسماعيلية.. منها مدينة فايد

يرغب المواطنون في معرفة أفضل الأماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة الإسماعيلية، تزامنا مع بدء الإجازة من الثلاثاء المقبل حتى الاثنين، فيما تستعد المحافظة لاستقبال الضيوف من المحافظات المجاورة، وخاصة القاهرة والقليوبية والشرقية والسويس والجيزة

أماكن للخروج في عيد الأضحي بمحافظة الإسماعيلية

ويستعرض «الوطن» أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة الإسماعيلية، والتي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، خاصة في فصل الصيف، ووجود العديد من الشواطئ والأندية بنطاق المحافظة.

وأعلنت محافظة الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى خلال فترة الأعياد في كل الأندية والشواطئ، وتأكيد زيادة أعداد المنقذين، وتواجدهم طوال اليوم للتدخل حال وجود أي طارئ.

طريق البلاجات أفضل أماكن للخروج في عيد الاضحى

ويعتبر طريق عمارة السياحي والمعروف بطريق البلاجات في الإسماعيلية أحد أبرز الأماكن التي يتردد عليها المواطنون خلال فصل الصيف، لوجود عدد من الأندية والشواطئ المفتوحة وبأسعار مخفضة.

وبحسب البيانات الرسمية لديوان عام المحافظة، فإن الأندية منتشرة من بداية الطريق كنادي الشبان المسلمين ونادي الملاحة وشاطئ الأسرة ونادي الفيروز وقرية النورس وقرية الجندول وقرية الشرق الأوسط ونادي عثماثون ونادي التعاون.

وتختلف أسعار أندية الإسماعيلية من نادي إلى آخر، وتبدأ بحسب البيانات الرسمية من 20 جنيها حتى 40 جنيها للفرد، فيما أتاحت بعض الأندية حجز الشاليهات والغرف بأسعار تبدأ من 250 جنيها.

مدينة فايد أفضل الأماكن

وتعتبر مدينة فايد أحد أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة الإسماعيلية، كونها أحد أهم المدن السياحية في مصر، لامتلاكها شواطئ تنتشر بطول 30 كيلومترا تقريبا، من قرية أبو سلطان وحتى قرية كسفريت، على الحدود مع محافظة السويس تطل جميعها على منطقة البحيرات.

وقال محمد سعد مدير أحد شواطئ مدينة فايد في الإسماعيلية، إن أسعار الدخول للشواطئ تتراوح من 25 جنيها إلى 40 للفرد، مشيرا إلى أن فترة الأعياد تشهد خصومات كبيرة، خاصة للرحلات والأسر الكبيرة.

وأضاف أن جميع الشواطئ شهدت في هذه الفترة رفع كفاءة الشواطئ، وزيادة عدد فرق الإنقاذ وتنظيف المداخل وزيادة عدد الكراسي والشمسيات، لاستقبال المصطافين في عيد الأضحى.