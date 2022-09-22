«مدبولي» يوجه بتوفير 250 مليون جنيه لسرعة الانتهاء من أعمال تطوير منفذ السلوم البري

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لتطوير ورفع كفاءة منفذ السلوم البري، في اجتماع عقده اليوم، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، واللواء عمرو إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، واللواء هاني مصطفى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، والسيد الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومسئولي الجهات المعنية.

توفير 250 مليون جنيه للمشروع

وكلف رئيس الوزراء، بسرعة توفير 250 مليون جنيه من وزارة المالية، لدفع العمل بالمشروع، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير، وأكد وزير النقل أنّه سيتم الانتهاء قبل نهاية العام.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة باستكمال أعمال تطوير منفذ السلوم البري لاستيعاب حركة النقل، وتيسير تدفق البضائع على النحو الذي يدفع معدلات التبادل التجاري، إلى جانب الاستفادة من المنطقة اللوجستية التي يتم تنفيذها ضمن التطوير لخدمة المصدرين.

واستعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الموقف التنفيذي للمشروع، مشيرًا إلى أنّ تطوير ميناء السلوم البري وصل إلى معدلات تنفيذ متقدمة، ويشمل إنشاء 13 مبنى جديدًا، تتضمن المبنى اللوجستي، والبوابتين الشرقية والغربية، ومبنيي السفر والوصول، ومبنيي الرقابة على الصادرات والواردات، وممر المشاه، بالإضافة إلى رفع كفاءة 17 مبنى قائمًا، منها مباني الإسعاف والمطافي، ومخازن السفر، ومباني الجوازات والجمارك، ومبنى خدمات تخزين البضائع، ومبنى كبار الزوار، واستراحة الموظفين، والسوق الحرة.

إقامة مناطق لوجستية

وقال الوزير أنّ المشروع يتضمن إقامة مناطق لوجستية بواقع 20 هنجرًا، و24 ثلاجة، ومساحات تخزين، مع تنفيذ أعمال طرق أسفلتية بمسطح 150 ألف م2، وطرق خرسانية بمسطح 248 ألف م2، وتنفيذ أعمال المرافق وتشمل التغذية الكهربائية، واستكمال شبكات المياه، والحريق، وصرف الأمطار، والصرف الصحي.