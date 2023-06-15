الرئيس السيسي يشهد افتتاح ميناء السلوم البري

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح ميناء السلوم البري، خلال فعاليات افتتاحه محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، عبر شبكة الفيديو كونفرنس، ونقلتها قناة إكسترا نيوز.

وقال المهندس عصام عبدالعزيز علي، مدير عام الشؤون الفنية بالهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، إنّه جرى إنشاء وتطوير الميناء على مساحة 286 فدانا، ويعتبر أكبر ميناء بري بجمهورية مصر العربية.

وأضاف عبدالعزيز، أنّ تطوير الميناء تضمّن إنشاء 4 صالات رئيسية و37 مبنى إداريا وأمنيا، وشبكات طرق على مساحة 400 ألف متر مربع، وساحات انتظار تسع 1000 سيارة ملاكي ونقل.

وتابع: «تضمّن التطوير أيضا، إنشاء منطقة مخازن وثلاجات وتبريد وتجميد على مساحة 21 فدانا، فضلا عن تحديث وسائل التأمين من حيث بوابات تفتيش X-RAY وكاميرات المراقبة، وساهم التطوير في تسهيل حركة البضائع والأفراد وتقليل زمن العبور».