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احتفالية لتكريم الطلاب وقدامى الرياضيين بمركز شباب كفور بلشاي بالغربية

كتب:

عاصم هشام ورفيق محمد ناصف
10:07 م | الجمعة 23 يونيو 2023
احتفالية مركز شباب كفور بلشاي

احتفالية مركز شباب كفور بلشاي

نظم مركز شباب كفور بلشاي، التابع لإدارة الشباب والرياضة بكفر الزيات، بمحافظة الغربية، احتفالية كبرى داخل الملعب الخاص به، من أجل تكريم الطلاب المتفوقين في الشهادة الإعدادية، في ختام دوري تكريم قدامي لاعبي كرة القدم، بمركز الشباب.

عروض رياضية 

وقال محمود فرج رئيس مجلس إدارة مركز شباب كفور بلشاي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى تنظيم احتفالية كبرى، داخل مركز الشباب، بدأت بعرض للعبة الكاراتيه، ومباراة تكريمه بين فريقي جيل السبعينيات والثمانينات، واختتمت بإقامة المباراة النهائية لدوري الفريق الأول بمركز الشباب بين فريقي أصدقاء شاهين وأصدقاء فاروق، وتكريم الفائزين.

وأوضح محمد سعد عضو مجلس إدارة مركز شباب كفور بلشاي لـ«الوطن»، أن إدارة مركز الشباب حريصة على رفع الروح المعنوية والمادية للشباب والكبار، والطلاب، شيراً إلى أنه بعد الانتهاء من الاحتفالية جرى توزيع الهدايا على الفائزين، بالمركز الأول في دوري كرة القدم.

هدايا قيمة

وأضاف أحمد شعلان مسؤول النشاط الرياضي بالمركز لـ«الوطن»، أن التكريم شمل كبار السن من المتميزين في الألعاب الرياضية، مثل كرة القدم، وكمال الأجسام، والمصارعة الرومانية، والهدايا عبارة عن 35 تي شيرت رياضي، و5 كأوس، ومبالغ مالية، و50 مصحف قرآن كريم، وشهادات تقدير.

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