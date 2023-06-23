توريد 122 ألف طن قمح إلى الشون والصوامع في سوهاج

استقبلت شون وصوامع سوهاج حتى اليوم الجمعة، 122 ألف طن من القمح، خلال الموسم الحالي، طِبقا لـما أعلنه وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج المهندس محمد إبراهيم.

انتظام توريد القمح إلى الصوامع والشون

وأضاف وكيل تموين سوهاج في تصريحات لـ«الوطن»، أن عمليات توريد القمح تورد بشكل منتظم دون أي عوائق، موضحا أن مساحات القمح المنزرعة في جميع أنحاء المحافظة خلال هذا العام الجاري، بلغت 174 ألفًا و816 فدانًا، وتعمل الأجهزة المختصة على تذليل أي عقبات تواجه المزارعين.

وناشد «إبراهيم» مواطني وقاطني سوهاج بضرورة الالتزام الكامل بتوريد القمح للشون والصوامع، وتكثيف الفحص والمتابعة للكميات المستلمة لضمان سير العملية بشكل فعال ومنتظم.

كميات الموردة من محصول القمح إلى الصوامع

وأشار وكيل تموين سوهاج إلى أن كميات الموردة من محصول القمح إلى الشون والصوامع تزداد بشكل يومي، ومن المتوقع زيادتها إلى أكثر 125 ألف طن من القمح بعد انتهاء الحصاد في جميع القرى والنجوع والمراكز.