خريطة انقطاع الكهرباء عن 5 مناطق في الإسماعيلية السبت.. اعرف المواعيد

أعلنت محافظة الإسماعيلية قطع التيار الكهربائي السبت عن 5 مناطق في المحافظة بسبب أعمال الصيانة التي تشهدها بعض المراكز والقرى على مدار الفترة الحالية استعدادا لفصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

وفي بيان رسمي أعلنت محافظة الإسماعيلية أن السبت ينقطع التيار الكهرباء عن أماكن تابعة لدائرة مركز الإسماعيلية ومركز القنطرة غرب ومركز القنطرة شرق بالتزامن مع أعمال الصيانة.

أماكن انقطاع الكهرباء في الإسماعيلية

وأعلنت المحافظة أماكن انقطاع الكهرباء عن مساكن الزهراء بدائرة حي أول الإسماعيلية ومنطقة الطريق السريع بدائرة حي ثالث الإسماعيلية ومنطقة الشراقوة بدائرة مركز ومدينة القنطرة غرب، ومنطقة الزراعات وقوي محركة ومناطق سكنية في مركز القنطرة شرق ومنطقة الكيلو 7 والكيلو 9 غرب قرية الفردان بنطاق مركز الإسماعيلية ومنطقة البلد القديمة بالقنطرة شرق، ويكون انقطاع الكهرباء من التاسعة صباحا ويستمر حتي الساعة الثانية ظهراً لحين انتهاء أعمال الصيانة.

وتشهد محافظة الإسماعيلية خلال شهري يونيو ويوليو تنفيذ خطة مكبرة لأعمال الصيانة مع قرب فصل الصيف لرفع كفاءة الشبكات لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي مع ارتفاع درجات الحرارة.