محافظ الإسماعيلية: شبكة الطوارئ إنجازا تاريخيا ونقلة حضارية

قال اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية، مدير الشبكة الوطنية للطوارئ بإقليم القناة، إن الشبكة نجحت في توحيد جهود كافة الجهات الأمنية والصحية والخدمية في التعامل مع أي حادث طارئ على مدار الشهور الماضية بعد افتتاحها.

وأضاف «إبراهيم» خلال تفقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الشبكة في محافظة الإسماعيلية أن الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة تعد إنجازًا تاريخيًا ونقلة حضارية كُبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ.

جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها

وقال إن الشبكة تضم منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

واستمع الحضور إلى شرح مُفصل من معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة، حول التغطية الجغرافية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وخدمات الاتصالات المؤمنة التي توفرها الشبكة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

محافظ الإسماعيلية: شبكة الطوارئ العمود الفقري للدولة

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن شبكة الطوارئ بمثابة العمود الفقري لأجهزة الدولة في خدمة اتصالات الطوارئ، بما يضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع مختلف بلاغات الطوارئ.

وأضاف «بشارة»، أنه يمكن ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ.

دعم خطط التنمية المستدامة

وأكد «بشارة»، أن الشبكة الوطنية للطوارئ تهدف إلى تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات لسرعة احتواء ومجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة، وأيضًا دعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل لجميع الجهات المعنية بالدولة طبقًا لأحدث المعايير العالمية.