محافظ الإسماعيلية: نتصدى بكل حسم لأي تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

قال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة إن الدولة حريصة على فرض هيبتها وإنفاذ القانون، والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات المقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وأضاف «بشارة» خلال مرافقته لوفد التنمية المحلية لتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام محافظة الإسماعيلية، والمعني بتلقي طلبات وشكاوى المواطنين، أن محافظة الإسماعيلية كان لها السبق في إنشاء الدليل الموحد للرسوم والمستندات للخدمات المقدمة بحيث تكون الرسوم المدفوعة في أي موقع موحدة على جميع الخدمات في جميع المراكز.

وفد التنمية المحلية يتفقد وحدة التغيرات المكانية

وتفقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ظهر اليوم الجمعة، ووفد التنمية المحلية وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام، والمفعلة مع إدارة المساحة العسكرية بالقوات المسلحة لرصد أي تغير بالأقمار الصناعية يحدث على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ليتم التحرك والتعامل الفوري مع أي مخالفة طبقًا للقانون.

ورافق محافظ الإسماعيلية اللواء حمدي الجزار مستشار وزير التنمية المحلية، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائب محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وعدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية، وأعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، معاون المحافظ للمتابعة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية.

وتنتشر المراكز التكنولوجية على مستوى مراكز ومدن المحافظة تضم 11 مركز يقدم عدد 123 خدمة إلكترونية للمواطنين بالإضافة إلى سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بكافة أنحاء المحافظة وفق خطة عمل شهرية موضوعة مسبقًا.

واستحدثت محافظة الإسماعيلية خدمة الرسائل القصيرة sms لمعرفة خطوات تلقي الخدمات الإلكترونية المختلفة علاوة على تفعيل خدمة الشباك الواحد، هذا إلى جانب شاشة تعمل بخاصية التفاعل مع المواطن ومزودة بخدمة الإشارة وذلك لتقديم الخدمة للمواطنين بكل سهولة ويسر.