محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية في سيدي براني بتكلفة 6 ملايين جنيه

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، خلال زيارته لمدينة السلوم وسيدي براني الوحدة الصحية بقرية أبو ميلاد غرب مدينة براني يرافقه العميد ياسر عامر رئيس مركز ومدينة براني والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، ولفيف من مديري المديريات والإدارات وأهالي براني.

6 ملايين جنيه لإقامة وحدة أبو ميلاد في براني

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح إن الوحدة الصحية بأبو ميلاد في سيدي براني على مساحة 1000 م2 بتكلفة 6 ملايين جنيه من خلال هيئة الأبنية التعليمية لتخدم نحو 4 آلاف نسمة.

استقبال وطوارئ

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح في بيان أن الوحدة الصحية الجديدة تضم أقسام استقبال وطوارئ تعمل على مدار 24 ساعة، وصيدلية عيادة خارجية، وطب بشرى، وأطفال، وأسنان، وتثقيف صحي، وتطعيمات، ومتابعة وتنفيذ المبادرات الرئاسية في مجال الصحة والحفاظ على صحة المصريين، بالإضافة إلى معمل تحاليل طبية.

خدمات طبية لأهالي قرية أبو ميلاد

من جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لأهالي قرية أبو ميلاد وتوابعها لافتتاح وتشغيل الوحدة الصحية مؤكدا على أهميتها في إضافة مزيد من الخدمات الطبية للأهالي والتخفيف عنهم مشقة السفر لإجراء الكشف الطبي، موجها الشكر لجهود إنشاء الوحدة وأطقم الأطباء والتمريض بالوحدة مع مسؤولية الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وحسن التعامل مع المرضى.