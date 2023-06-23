ضياء رشوان: ثورة 25 يناير لم تشهد صناعة أو مشاركة من الإخوان

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن ثورة 25 يناير 2011، لم تشهد أية صناعة أو مشاركة بأي نسبة تذكر للإخوان المسلمين، بل كان تاريخ الحركة الوطنية المصرية والشعب المصري، لكن لم يتواجد أفراد جماعة الإخوان إلا بضع شباب منهم.

رشوان: لغاية الساعة 3.15 ظهرا لم يكن هناك إخواني واحد

وأضاف «رشوان»، خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، لغاية الساعة 3.15 ظهرا، لم يكن هناك إخواني واحد، وأنه يوم 28 يناير 2011، شارك بنفسه في مظاهرة خرجت من ميدان مصطفى محمود، وتجمعت في ميدان الدقي، ثم ذهب إلى ميدان سفينكس: «لغاية الساعة 3.15 ظهرا، لم يكن هناك إخواني واحد».

وأوضح أن المشهد السياسي السابق لثورة 25 يناير 2011، شهدت قوى سياسية حزبية موجودة في أحزاب شرعية، منها أحزاب شاركت في ثورة يناير، وقوى سياسية غير حزبية غير مقننة، شاركت هي الأخرى في ثورة يناير، وشخوص عامة من كل الفئات: «كل دول معندهمش تنظيم، ولا تنظيماتهم الموجودة كبيرة، لكن الحركة الوحيدة اللي كانت قوية، كانت حركة 6 أبريل ومنتشره في دلتا مصر».